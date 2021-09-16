Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen, 15 kişi kapasiteli bir minibüste yakalandı.

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen, 15 kişi kapasiteli bir minibüste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Hayrabolu Kavşağı'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 32 Pakistan ve Bangladeş uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi. Araç sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, minibüsün 15 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da 15 kişi kapasiteli minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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