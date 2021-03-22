Tekirdağ' a çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, gece yarısı çamurlu yağmur yağdı. Araçlarının çamurla kaplandığını görenler, oto yıkamacılara akın etti.

Saray ile Çerkezköy ilçesinde gece yarısı yağan çamurlu yağmur, vatandaşları zor durumda bıraktı. Sabah kalktıklarında her yerin çamurla kaplandığını görenler, şaşkınlarını gizleyemedi. Kenti, çamurun esir aldığını söyleyen vatandaşlar, "Gece yarısı sanki doğal bir afet yaşadık. Sabah araçlarımızı gördüğümüzde ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen araçları oto yıkamaya götürdük" diye konuştu.

'GÖKTEN YAĞMUR YERİNE ÇAMUR YAĞDI'

İlçe esnaflarından İhsan Duran, her yerin çamur olmasına şaşırdıklarını söyledi. Aracını oto yıkamacıya getirdiğini söyleyen Duran, "Sanki gökten yağmur değil de çamur yağdı. Daha önce de çamur yağmıştı. Ancak bu çok etkili oldu" dedi. Ev kadını Elif Bayraktar'da, yağan çamurdan dolayı balkonda asılı çamaşırlarının kirlendiğini söylerken oto yıkamacı Tolga Eren ise çamurlu yağmurun işlerinin açtığını belirtti.

- Saraytekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY