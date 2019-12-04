Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Samsun'da düzenlenen bir etkinlikte tekerlekli sandalyesi yıprandığı için annesinin sırtında taşıdığı 26 yaşındaki engelli çocuğa akülü sandalye hediye edildi.
Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından dernek üyesi ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Almanya'da faaliyet gösteren bir Türk derneği tarafından bağışlanan 7 tanesi akülü olmak üzere toplam 17 tekerlekli sandalye düzenlenen programla sahiplerini buldu.
OĞLUNU SIRTINDA TAŞIDI
Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda tekerlekli sandalyesi yıprandığı için bir aydır annesi Şenel İşal'in sırtında taşıdığı 26 yaşındaki Bayram İşal'e de bir adet tekerlekli sandalye verildi. Program öncesi oğlunu sırtında taşıyarak getiren anne Şenel İşal, oğlunu bir an bile bırakmadı. Oğlunun ismi okunduğunda onu tekerlekli sandalyesine yerleştiren anne yapılan bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
"OĞLUM 30 KİLO AMA BANA YARIM KİLO BİLE GELMİYOR"
Programa komşusunun arabasıyla geldiğini fakat oğlunun tekerlekli sandalyesi olmadığı için onu sırtına alarak taşıdığını söyleyen anne, "Çocuğumu komşumuzun arabasıyla getirdik. Çıkartırken tekerlekli sandalyesi olmayınca mecbur anneler babalar sırtında taşıyor. 16 senedir ben çocuğumu bir özel eğitim kurumuna götürüyorum. Oradan gelen servis araçlarında tekerlekli sandalyeler var. Servisçiler abla sandalye getirelim de taşı kendini yıpratma diyorlar. 30 kilo çocuğumun kilosu var ama bana yarım kilo ya geliyor ya gelmiyor. Cenaze de olsa, düğünde olsa çocuğumu yanımda götürüyorum" dedi.
Haber Videosu: Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
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Allah Sizin Gibilerden Razı OlsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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BÖYLE ANNELERİN ELLERİNİ ÖPELİMCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Allah sizlerden razı olsun anne gibi anne. . doğurup çöpün kenarına bırakanlar varken 26 yıldır sırtta taşındığını hesap edince insanın aklı almıyor.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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çok anlamlı bir söz oğlum 30 kilo ama bana yarım kilo bile gelmiyor çünkü sevgiyle yapılan herşeyin yükü hafifler bu kadar net nokta. . . .Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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Sizin gibi insanlar sayesinde dönüyor bu çivisi.cikmiş dünya ellerinden öpüyorumCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Diğer haberdeki değil de , anne nin tanımı bu işte.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır