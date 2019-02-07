Tek Yürek" TRT 1 Ekranlarında İzleyiciyle Buluştu

Gerçek hayattan uyarlanan ve başrollerini Tayanç Ayaydın, Hilmi Cem İntepe, Vildan Atasever, Anıl Tetik ve Eslem Akar'ın üstlendiği "Tek Yürek", TRT 1 ekranlarında yayımlandı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve dizinin tüm ekibi, dizinin ilk bölümünü birlikte izledi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'ndeki gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Tayanç Ayaydın, dizide buz hokeyi takımının koçu "Halit"i canlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Zeytinburnu'nda doğmuş büyümüş, hayatı onu Kanada'ya götürmüş. Öfke kontrolü sorunu nedeniyle yaşadığı bir hata sonucu tekrar mahallesine geri dönüyor. Döndüğünde çok masalsı bir şekilde bir bakıyor ki aslında bir daha asla karşılaşamayacağı bir hayat, hem buz pisti hem de kurması gereken takımı mahallede onu bekliyor. Çok keyifli bir karakter. Üzerinde çalışırken, düşünürken ve oynarken beni çok tatmin eden bir, kendisiyle vakit geçirmekten çok zevk aldığım bir karakter."

Senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını ifade eden Ayaydın, "Ben normalde 2-3 bölüm okumadan projeyi tam anlayamam. O dönem yazım aşamasında olduğu için sadece birinci bölümü paylaştılar. Hemen daha görüşmesini yapmadan çalışmaya bile başladım. İş olur ya da olmazdı ama ben bu adamı çalışmak, bu hikayenin içinde olmak istiyordum daha ilk bölümü okuduğumda." ifadelerini kullandı.

Ayaydın, buzun üzerinde durmanın zorluğuna da dikkati çekerek, "Hiç kolay değil. Buzun üzerinde durmakla da kalmayıp bu sporu da icra etmek daha zor. Ama bu zorluk çok güzel, kamçılayıcı, diri tutan bir zorluk. Bu tür zorlukları seviyorum. O yüzden büyük keyif." diye konuştu.

"Buz hokeyi ise onların çıkış bileti oluyor"

"Yiğit Saruhan"ı oynayan Hilmi Cem İntepe de yaşanmış gerçek bir hikayenin anlatıldığına dikkati çekerek, "6 kişilik çok yakın bir arkadaş grubu var. Ama bu grup kötü yola düşebilir. Kader onları bir şekilde buza sürüklüyor. Buz hokeyi, onların bu hayattan çıkış bileti gibi bir şey oluyor. Entrika, aksiyon, komedi ve dram var." değerlendirmesini yaptı.

İntepe, dizi ekibi arasında samimiyet oluştuğunun altını çizerek, çok güzel anlaştıklarını ve bu samimiyetin ilk bölümden itibaren ekranlara yansıyabileceğini söyledi.

Kendi karakterinden ve dizinin hikayesinden çok etkilendiğini sözlerine ekleyen genç oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Bu dizinin verebileceği en büyük mesaj, 'Bir şeyi isterseniz, yapabilirsiniz'. Bu arkadaşların hepsi, en ufak bir şeyde hayatlarını mahvedecek hareketler yapabilir. Buz hokeyi ise onların çıkış bileti oluyor. Yaşadıkları o hayattan, yavaş yavaş kopmalarını, yeni sayfa açmalarını sağlıyor. Hayatlarını kurtarıyor aslında."

Oyuncu Eslem Akar ise buz hokeyi koçunun kızı "Deniz Aslan"ı oynadığını söyleyerek, kardeşi Rüzgar ile Kanada'dan sonra yeni yaşamlarını geçirecekleri Zeytinburnu'ndaki mahalleye alışma serüvenlerini de izleyicilerin göreceğini aktardı.

Deniz'i çok sevdiğini ve içine sinen bir karakter olduğunu ifade eden Akar, "Hiçbir tereddütüm olmadı bu rolü kabul ettim. Çok heyecanlıyız. Bu dizinin arka planında biz çok büyük emek verdik. Hazırlık aşamamız çok uzun oldu. İlk bölümü şimdi izleyecek olmak büyük bir heyecan uyandırıyor." dedi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Demiray, Banu Tekcan ve Elif Asılkefeli'nin kaleme aldığı Degas Film imzasıyla yayımlanan dizinin konusu kısaca şöyle:

"Kanada'da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar ile yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul'a, babasından kalma evine döner. Yaşadığı semtin belediye başkanı, yıllar önce buz pisti kurmuş, geri dönüşüm projeleri kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Halit ile tesadüfen karşılaşan başkan, Halit'ten buz hokeyi takımı kurmasını ister. Halit, takımı, bu hokeyinden habersiz mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir."

Kaynak: AA