Tehlikeli Soygun film konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun filmi hakkında merak edilen her şey! Tehlikeli Soygun filmi aksiyon ve macera dolu bir yapım olarak izleyenleri içine çeken ender yapımlardan birisi. Tehlikeli Soygun filmi hakkında merak edilen detayları sizler için kaleme aldık.Tehlikeli Soygun film konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun filmi hakkında merak edilen her şey!

Aksiyon ve macera türündeki filmler arasında kendisine başarılı bir yer edinen Tehlikeli Soygun filmi beğenilerek izlenen ender filmlerden. Tehlikeli Soygun filmi hakkında merak edilen detayları, filmin konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için haberimizde ele aldık.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLM KONUSU NEDİR?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Steven Seagal

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear