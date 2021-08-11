Tehlikeli gerginlik! Başkent'te Suriyeli grubun 2 Türk'ü bıçakladığı iddiası mahalleyi sokağa döktü

Türkiye'de mültecilerle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Ankara Altındağ'da Suriyeli bir grubun 2 genci bıçakladığı haberinin ardından mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli vatandaşları, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Suriyelilerin ardından Afganistan'daki iç olaylarla birlikte Afganların da göç etmesiyle birlikte Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi, mülteciler oldu. Suriyeliler ve Afganların gönderilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Başkent'te tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

2 GENCİ BIÇAKLADIKLARI İDDİASI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde iddialara göre Suriyeli bir grubun, 2 Türk genci bıçakladığının haberini alan mahalleli, ayağa kalktı. Suriyelilerin yaşadığı bölgeye doğru yürüyen mahalle halkı, çevik kuvvet tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor.

ÖFKELİ GRUBU EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Diğer yandan bölgeden gelen bir başka videoda ise polislerin, öfkeli vatandaşlarla konuştuğu ve sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Polislerin, durumu kontrol altına almaya çalıştığı ve vatandaşlara evlerine dönmeleri yönünde çağrı yaptığı öğrenildi.