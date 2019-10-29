Tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandıran Tahir Öztepe, 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

29.10.2019 19:19

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe de Erdoğan'ın konukları arasında yer alacak.

VATAN SEVGİSİNİ BAYRAĞA OLAN SAYGISIYLA GÖSTERİYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce dönemin Yüksekova Tabur Komutanının, "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.

İlerleyen yaşına karşın fırsat buldukça tepeye çıkarak dalgalanan Türk bayrağını saygıyla selamlayan Öztepe, hiçbir tehdidin kendisini yıldırıp, korkutmadığını söyledi. Öztepe, terör örgütünün bayrağa yönelik saldırı girişiminde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ RESEPSİYONA DAVET EDİLDİ

Tüm tehditlere rağmen 35 yıldır indirmeyen 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe'ye müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bayrağı için tehditlere boyun eğmeyen Tahir Öztepe,29 Ekim vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona davet edildi.