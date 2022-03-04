Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek? - Haberler

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Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek?

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Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek?

Tedvin nedir ve tedvin kelime anlamı nedir insanlar tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre tedvin ne demek kelimesi merak ediliyor. Peki, Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek?

Tedvin nedir ve TDK'ye göre tedvin ne demek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tedvin nedir ve tedvin kelime anlamı nedir insanlar tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre tedvin ne demek kelimesi merak ediliyor. Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek? Detaylar haberimizdedir…

TEDVİN NEDİR?

Tedvin nedir sorusuna yanıt olarak, tedvin : Derleme anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE TEDVİN NE DEMEK?

TDK'ye göre tedvin kelime anlamı "derleme" dir.

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