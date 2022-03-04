Tedvin nedir? TDK'ye göre tedvin ne demek?

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TEDVİN NEDİR?

Tedvin nedir sorusuna yanıt olarak, tedvin : Derleme anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE TEDVİN NE DEMEK?

TDK'ye göre tedvin kelime anlamı "derleme" dir.

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