Tebriz'de halk, İran'ın Ermenistan'a desteğini protesto ediyor

İran'ın en büyük Türk şehri Tebriz'de halk, Tahran yönetimini protesto ediyor. Göstericiler, İran'ın Ermenistan'a olan desteğini kesip Nurduz sınırını kapatmasını istiyor.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan'a destek yürüyüşleri sürüyor. İran'ın en büyük Türk şehri olan Tebriz'de Azerbaycan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

SINIRIN KAPATILMASINI TALEP EDİYORLAR

İran'ın Ermenistan ile sınırını kapatmasını talep eden göstericiler, "Ya Karabağ ya da ölüm", "Ermenistan'ı korumak suçtur" sloganları atıyor. Tebriz'de, Azerbaycan'a destek gösterileri polisin engellemesine rağmen devam ediyor.

ERMENİ ASKERLER İRAN'A GEÇİYOR

Bugün gelen haberlere göre, güney cephesinde sıkışan Ermeni güçlerinin İran tarafına geçtiği aktarılıyordu.