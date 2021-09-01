Team Demiral Esports ilk kadrosunun sinyallerini verdi!
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Team Demiral Esports ilk kadrosunun sinyallerini verdi!

Team Demiral Esports ilk kadrosunun sinyallerini verdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Merih Demiral (Merihdemiral)'ın kurmuş olduğu Team Demiral Esports ilk kadrosunun sinyallerini verdi!

23 yaşındaki milli futbolcu ve Atalanta BC takımının stoper oyuncusu Merih Demiral'ın kurmuş olduğu organizasyon Team Demiral Esports ilk kadrosunun sinyallerini verdi. Takım bugün sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile tüm taraftarlarına çözmesi için bir bulmaca gönderdi. Bulmaca da çeşitli oyunlar ve espor-oyun dünyası terimleri yer alıyordu. Genç takımın dediğine göre yakında duyurulacak olan kadronun hangi oyundan olduğu da bu bulmacanın içerisinde gizliydi. İşte o bulmaca!

Bulmacada dört farklı oyun çeşidi taraftarların dikkatinden kaçmadı, bu oyunlar , CS: GO, VALORANT ve PUBG. Dikkat çeken oyunların haricinde bulmacada bulunan FPS terimlerinin çokluğu da taraftarların gözünden kaçmadı. Yakın bir zamanda yeni ve ilk kadrosunu açıklayacak olan Team Demiral Esports, espor sektöründe resmi olarak bir adım daha atmış olacak.

Kaynak: Playerbros

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