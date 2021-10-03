Team Demiral Esports FIFA kadrosunu Emirhan

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kuruculuğunu yaptığı Team Demiral Esports takımının hem kuruluşunu hem de Emre "KCKHSYN" Küçükhüseyin ve Arda "JANARDA" Azinyan'dan oluşan FIFA Ultimate Team takımının oluşturulmasını sizler ile paylaşmıştık. Geçtiğimiz günlerde ise organizasyonun FIFA takımına yeni bir kan daha katıldı.

1 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde yapılan duyuru ile birlikte daha önce hem milli takım hem de İstanbul Başakşehir Esports bünyesinde forma giyerken gördüğümüz Emirhan "Aniva7" Erdem, artık Team Demiral Esports FIFA takımının kaptanı olarak mücadele edecek.

Takım sosyal medya hesapları üzerinden "FIFA Takımımızın Kaptanını sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. eMilli Takımlar FIFA Oyuncusu, Emirhan "Aniva7″ ERDEM, Team Demiral Esports FIFA Takımımızın Kaptanı olarak aramıza katıldı." sözleri ile yeni oyuncusunu tanıtırken, Aniva7 kendi paylaşımında "Yeni sezonda Team Demiral bünyesinde mücadele edeceğim, burada olduğum için çok mutluyum. Bol başarılı bir sezon geçmesi dileğiyle." açıklamasında bulundu.

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