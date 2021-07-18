Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!
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Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!

Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Team Aurora yeni VCT elemeleri için hazır!

Ülkemizde çıkışından bu yana büyük bir beğeniyle karşılanan VALORANT'ın resmi turnuvası VALORANT Challengers takımları duyurulmaya devam ediyor. Böylelikle Team Aurora gelecek VCT elemeleri için kadrosunu duyurmuş oldu..

Oyunun çıkışından bu yana organizasyonlar takımlarını oturtmak için birçok transfer yapıyor. Team Aurora yaptığı son transferler ile birlikte VALORANT kadrosunu tamamen oturtmuşa benziyor. İsterseniz gelin Team Aurora'nın VCT elemeleri için oluşturduğu kadroya birlikte göz atalım.

Asil "skyLeN" Yalçın

Aytekin "OXMANN" Paşa

Baran "KSW" Ünal

Kaan "Reazy" Ürpek

Sermet "masic" Demirer

Playerbros ekibi olarak Team Aurora'ya VCT elemelerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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