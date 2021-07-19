TDV'den Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Arslan'a ziyaret
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TDV'den Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Arslan'a ziyaret

TDV'den Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Arslan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Somaliland'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Harun Arslan'ı ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Somaliland'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Harun Arslan'ı ziyaret etti.

TDV Somaliland kurban programı sorumlusu Muhammed Taha Kötan, organizasyon hakkında Başkonsolos Arslan'a bilgi verdi.

Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, TDV ve diğer Türk kuruluşlarının, Somaliland'da yaptığı çalışmaları takip ettiğini ve çalışmaların bölge halkını sevindirdiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, TDV ekibine teşekkür etti.

Kötan da başkent Hargeysa ve Borama kentinde kurban kesiminin yapılacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, "Vakıf olarak her Kurban Bayramı'nda organizasyonlar yapıyoruz. Bu yıl Somaliland'da 2 kentte 400 kurban ( 2 bin 800 hisse) kesilip, aziz milletimizin emanetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Taha Kötan'a, ziyaretinde vakıf çalışanı Ramazan Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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