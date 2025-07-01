TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi böceğin adının geçtiği bir atasözü yoktur?

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi böceğin adının geçtiği bir atasözü yoktur?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi böceğin adının geçtiği bir atasözü yoktur? sorusu cevabı ne?

TDKAtasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi böceğin adının geçtiği bir atasözü yoktur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, TDKAtasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi böceğin adının geçtiği bir atasözü yoktur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TDKATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ'NDE HANGİ BÖCEĞİN ADININ GEÇTİĞİ BİR ATASÖZÜ YOKTUR?

A:Sivrisinek

B:Kelebek

C: Çekirge

D: Eşek arısı

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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