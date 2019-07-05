- TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı

LEFKOŞA - Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

"TCG GÜR S-357" denizaltısı bugün Girne Limanı'nda ziyarete açıldı. Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısını ziyaret edenler şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemedi. Denizaltıyı gezen Ammar Yıldız, "Askerlerimiz çok zor şartlarda içeride bulunuyorlar. Koridorlar dar, yattıkları yerler dar. Zor şartlar altında vatanımızı koruyorlar. Akdeniz'deki gemilerimizi Akdeniz'deki egemenliğimizi sürdürmemizi sağlıyorlar Türk askeri sayesinde Kıbrıs'ta daha huzurlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Huriye ise "Askerimiz çok şartlarda görev yapıyor. Gördüğüm kadarı ile deniz üstünde ve deniz altında da güçlüyüz. Yavuz sondaj gemisini koruyorlar, daha da başarılı olacaklar. Hepsi güçlüler, korkuları yok. Bu yüzden ben de biraz duygulandım. Dar ve zor alanda görev yapıyorlar, ben yapamazdım, Bizleri her alanda daha da gururlu yapacaklar" dedi.

Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan, derin denizde 50 gün su altında kalabilme kabiliyetine sahip TCG GÜR denizaltısı, sessizliği ile savaş koşullarında büyük üstünlük sağlıyor. TCG GÜR S-357 denizaltısı, Girne Limanı'nda 4- 8 Temmuz tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Daha önce de "TCG Sakarya" denizaltısı KKTC'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: İHA