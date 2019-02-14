TCDD Genel Müdürü Aydın, Umre Dönüşü Görevden Alınacak
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, Çorlu ve Ankara'da yaşanan tren kazaları ve Doğu Ekspresi'ndeki bilet sorunu nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, yaşanan tren kazaları nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürüldü. Görevden alınacak bir diğer ismin ise, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt olduğu ifade edildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; birbiri ardına yaşanan tren kazaları ve İstanbul Havalimanı'ndaki gecikmenin faturası Ulaştırma Bakanlığındaki 4 üst düzey bürokrata kesildi.
ÇORUM VE ANKARA'DAKİ KAZALAR
Başta 2004 yılındaki hızlandırılmış tren kazası olmak üzere son dönemde sürekli tren kazalarıyla sarsılan Türkiye, geçen yıl biri Çorlu diğeri Ankara'da olmak üzere iki büyük tren kazasına sahne oldu. 8 Temmuz 2018'de 24 kişinin öldüğü Çorlu kazası altyapı eksikliğinden, hemen 5 ay sonra 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü Ankara kazası da sinyalizasyon eksikliğinden kaynaklanmıştı. TCDD İşletmeler Genel Müdürü İsa Apaydın'ın bu iki büyük kaza nedeniyle görevine son verileceği ileri sürülüyor.
KARS TRENİNDE YAŞANAN SORUNLAR
TCDD'deki ikinci büyük bürokrat operasyonu için adı geçen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt'un ise kurum içerisinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar ile son dönemde popüler hale gelen Kars treninde yaşanan bilet sorunları nedeniyle görevden alınacağı konuşuluyor.
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ÇORUM da tren yok. Ne kazasından bahsediyon.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Ne çorumu lan çorumda tren mi var ki kaza yapacak. Aklımızla dalga geçmeyin bizim. Her yerde tren var, hava alanı var Çorumda yok!!!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÜLKEMİZDE KİM İŞİNİ DOĞRU YAPIYOR Kİ ,DENETİM AZ .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çorum değil çorluCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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umreden dönmese ne olucakCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır