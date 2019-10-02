TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi

02.10.2019 14:31

Partisinin grup toplantısında hitap etmek için saat 13:30'da kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayını TBMM TV tarafından saat 13:55 sıralarında kesildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul'daki olası bir deprem için toplanan 36 milyar dolar paranın akıbeti ile IMF tarafından hazırlatıldığını savunduğu 'yeni ekonomi programı' var.

Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan TBMM TV ise saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan yaklaşık 25 dakika sonra kesti.

BİR SÜRE OTURUM YAYINI ARDINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER!

Bir süre Meclis'teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM TV rejisi daha sonra Meclis'teki oturuma döndü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ın açış konuşmasını yayımlayan TBMM TV, buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapmadı. TBMM TV'nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU NE KONUŞTU?

Açıklanan yeni ekonomik programın bir IMF programı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti geldi, günlerce konuştular. 'Yeni programı çık anlat' dediler. Eski programlar işe yaramadı, tutmadı. IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'in geldiğini bile duymayacaktı. IMF ile gizli gizli görüşüyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Süleyman Şah'ı güçlü bir şekilde koruyabilseydiniz bugün Suriye'nin güneyi diye bir şey olmazdı. Kendi vatan toprağında türbe kaçıranlar şimdi kahraman kesiliyorlar. Bu benim ağırıma gidiyor.

"NEREYE GİTTİ BU PARALAR"

-İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için 36 milyar dolar toplandı. 1999 depreminden sonra İstanbul ve Marmara'nın yenilenmesi gerekiyordu. Rahmetli Ecevit kanun ve ek vergiler getirdi. 2002-2019 arasında 36 milyar dolar para toplandı. Depremden sonra ben bu soruyu sordum. Vergiler nereye harcandı diye sordum. Bana tepki gösterdiler. 'Bu soruyu sormanın zamanı mı?' diye. Ne zaman soracağız? Şehir hastanelerini de soruyoruz ama kulaklarını tıkıyorlar. Evet tam sırası. Nereye gitti bu paralar? Sen 29 okulu dahi depreme dayanıklı hale getirememişsin. Ben bu soruyu sormayacak mıyım?

"BEŞLİ ÇETE"

-İş yandaşlara gelince her türlü para var. AK Parti'li kardeşlerim özellikle dinlesinler. Senin depreme dayanıklı evini yapmadılar ama bizim beşli çete dediğimiz bir grubu kurtarmak için 1 milyar 670 milyon lira o şirkete verdiler, İstanbul Finans Merkezi'ni Varlık Fonu'yla satın aldılar. Kimi kurtardılar? 3 kişiyi. Peki milyonlarca insanın derdiyle ilgilenen var mı?

IMF PROGRAMI

-Yeni program bir IMF programıdır. IMF heyeti geldi, günlerce konuştular. 'Yeni programı çık anlat' dediler. Eski programlar işe yaramadı, tutmadı. IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'in geldiğini bile duymayacaktı. IMF ile gizli gizli görüşüyorlar.

"DÜYÛN-I UMÛMİYE"

-Baktılar borçları yönetemiyorlar. 'Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurdular. Yâni Düyûn-ı Umûmiye gibi. Geldiğimiz nokta bu. Yalnızca devlet değil vatandaş da borç batağında. Saray'dakiler işsizlik nedir bilmezler.