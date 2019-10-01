TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti

01.10.2019 22:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı. TBMM'de gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TEKİRDAĞ KÖFTESİ İKRAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra resepsiyon salonunu gezdi. Erdoğan, burada aşçı ve garsonlarla sohbet edip, fotoğraf çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda dolaştığı sırada bir grup kadın davetlinin yanında durarak, ikram menüsünde yer alan Tekirdağ köftesini davetlilere dağıttı. Erdoğan, resepsiyona davet edilen gazileri de selamladı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'li milletvekilleri ile de bir süre sohbet etti.

BAZI BAKAN VE PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, resepsiyondan ayrılmadan başka bir odaya geçip bazı Bakanlar ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu. Bakan Soylu, Adana'da polis otobüsüne yapılan bombalı saldırının faillerinin Eskişehir'de bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Erdoğan resepsiyondan Adalet Bakanı Gül ile birlikte ayrıldı.

Kaynak: DHA