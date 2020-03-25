TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de 44 kişinin hayatına kaybetmesine sebep olan ölümcül yeni tip koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında etkinlikler iptal ediliyor. Bu kapsamda bir iptal kararı da TBMM'den geldi. Meclis'in 100. yıl dönümü sebebiyle yapılacak olan etkinlik iptal edildi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenlenecek olan 100. yıl kutlamalarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan ülkemizde de sıçrayan koronavirüs salgınının sebep olduğu vaka ve ölü sayısı günbegün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 44'e, toplam vaka sayısının ise bin 872'ye ulaştı.