TBMM, Kenan Sofuoğlu'nun 'Senatör' Yazılı Kartviziti İçin Harekete Geçti

TBMM Başkanlığı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun "senatör" yazılı kartvizitini bastıran personelle ilgili inceleme başlattı.

"PERSONEL TARAFINDAN BASIMI YAPILMIŞTIR"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesini yanıtlarken yazının teamüllere uygun olmadığının Sofuoğlu'nun sekretaryasına bildirildiğini belirterek, "Ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır" dedi.

KÜRTÇE KARTVİZİT SORUSU

HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede de TBMM Basımevi Hizmetlerine iletilen Türkçe ve Kürtçe kartvizit talebinin reddedildiğini belirterek, Başkan Yıldırım'a önergeyle nedenini sordu. Şentop, Yıldırım adına "Başkanlığımız basımevine zaman zaman farklı dillerde gelen kartvizit baskı talepleri teamüller çerçevesinde ele alınmaktadır" yanıtını verdi.

DANIŞMANLARINA YAPTIĞI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kenan Sofuoğlu'nun danışmanlarını hazır olda bekletmesi ve bunu da sosyal medya hesabından "Emirerlerim" notuyla paylaşması büyük tepki çekmişti.