TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, komisyona gelen 12 bin 648 başvurudan 12 bin 360'ı hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Kötü muamele, işkence iddialarına ilişkin 133 dosya hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Komisyon, AK Parti Elazığ Milletvekili Serdar başkanlığında toplandı.

Serdar, komisyon olarak İslam düşmanlığına ilişkin Almanya'nın Berlin ve Köln kentlerini ziyaret ettiklerini, saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Komisyona yapılan bireysel başvurular hakkında bilgi veren Serdar, "Komisyona ulaşan 12 bin 648 başvurudan 12 bin 360'ı hakkında gerekli işlem yapıldı." diye konuştu.

Memuriyete dair 4 bin 158, cezaevleri 4 bin 45, yargıya ilişkin 2 bin 329 başvuru yapıldığını aktaran Serdar, 377 yasal düzenleme, 298 komisyonun girişimde bulunması, yerinde inceleme talebi geldiğini kaydetti.

Kolluk kuvvetleri 163, askerlik 128, eğitimle ilgili 136 şikayet geldiğini anlatan Serdar, işçi sorunları 152, engelli sorunları 27 ve farklı sorunlara ilişkin de 447 başvuru aldıklarını ifade etti.

Şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Serdar, "Komisyonumuza yapılan başvurulardan kötü muamele, işkence iddiaları üzerine 113 dosya hakkında, basın yayın organlarında, sosyal medyada dikkat çeken işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin de 20 vakayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu." diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna 422 başvuru

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, komisyona, kurumun görev, yetkileri ve faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Kurumun, insan haklarının korunması, geliştirilmesi, bilinçlendirilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, ulusal önleme mekanizması, görüş bildirme, tavsiyede bulunma ve izleme görevleri bulunduğunu anlatan Arslan, "Ayrımcılık yasağı ihlali iddiasına ilişkin 102, ulusal önleme mekanizması kapsamında 153 ve genel insan hakları ile diğer konulara ilişkin 167 olmak üzere toplam 422 başvuru yapıldı." dedi.

Ayrımcılıkla mücadelede, toplumsal hayatın bütün alanlarında eşit bir katılımın sağlanması amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Arslan, "Bu konuda bireysel başvuru ya da resen inceleme kararı üzerine yapılan değerlendirmelerde ayrımcı bir işlem ya da uygulamanın tesbiti halinde bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası yaptırımı uygulanabilmektir." diye konuştu.

"Kurumun ne yaptığı hakkında bilgi sahibi olamadık"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, başvuru sayılarının az olduğunu belirterek, kurumun kendisini daha fazla tanıtması gerektiğini bildirdi.

"Her gün gazetelerde sayısız ihlallerle karşılaşıyoruz, size sadece 422 başvuru olması, sizde bir sorun olduğunu gösterir." diyen Tanal, kurumun daha aktif olmasını istedi.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, sunumda yapılan başvurulara karşı ne tür işlemler yapıldığına dair bilgilerin olmamasını eleştirdi.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da kurumun kendisine gelen şikayetler ve başvurular doğrultusunda ilgili kurumları harekete geçirmesi ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi sunulması gerektiğini kaydetti. Ersoy, rapor içeriğinin yeterli olmadığını savundu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da kurumda kadın sayısının az olduğunu ifade ederek, "Eşitliği savunmuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Raporun kendilerini tatmin etmediğini belirten Acar, "Kurumun ne yaptığı hakkında bilgi sahibi olamadık." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kurumun sadece bürokrasi olarak hizmet vermemesi gerektiğini kaydetti.

"Devletin bütün imkanları elinizdeyken fiziki yetersizliği bahane ediyorsanız, sizde ufuksuzluk görürüz." diyen Metiner, "İktidarımız, iktidar gücünü kötüye kullanan kim olursa olsun açığa çıkarılmasını isteyen bir iktidar. Kendinizi bu açıdan konumlandırırsanız daha iyi hizmet etmiş olursunuz. Almış olduğunuz duyumların hepsinin üstüne titizlikle gitmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Serdar, kurumun çalışmalarına önem verdiklerine değinerek, Arslan'a "Çok daha donanımlı bir hazırlıkla sizi tekrar bekliyoruz." dedi.

Kurum Başkanı Arslan, henüz yeni bir kurum olduklarını ancak eleştirilere açık olduklarını vurguladı.