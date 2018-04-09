TBMM Heyeti Avrupa'daki İslamofobi Eğilimlerini İnceliyor - Berlin

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ile röportaj

Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile röportaj BERLİN - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti Avrupa'da artan İslamofobi eğilimlerini incelemek için Almanya'ya geldi.