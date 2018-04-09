TBMM Heyeti Avrupa'daki İslamofobi Eğilimlerini İnceliyor - Berlin
- TBMM heyetinden detaylar TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ile röportaj Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile röportaj BERLİN - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti...
- TBMM heyetinden detaylar
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ile röportaj
Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile röportaj BERLİN - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti Avrupa'da artan İslamofobi eğilimlerini incelemek için Almanya'ya geldi.