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TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Meclis Genel Kurulu Yapılan hazırlıklar Anadolu Ajansı muhabiri Buket Güven'in anonsu Basın mensuplarının yapılan hazırlıkları takip etmeleri TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.

Meclis Genel Kurulu

Yapılan hazırlıklar

Anadolu Ajansı muhabiri Buket Güven'in anonsu

Basın mensuplarının yapılan hazırlıkları takip etmeleri Tbmm - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak. Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurulda, tadilat çalışmaları tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır - Haberler
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