TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Meclis Genel Kurulu Yapılan hazırlıklar Anadolu Ajansı muhabiri Buket Güven'in anonsu Basın mensuplarının yapılan hazırlıkları takip etmeleri TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.
Meclis Genel Kurulu
Yapılan hazırlıklar
Anadolu Ajansı muhabiri Buket Güven'in anonsu
Basın mensuplarının yapılan hazırlıkları takip etmeleri Tbmm - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak. Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurulda, tadilat çalışmaları tamamlandı.