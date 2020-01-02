: TBMM'de onaylanan Libya Tezkeresi neleri öngörüyor? İşte 4 maddede tezkere metni

02.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Libya Tezkeresi, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus hükümetine destek için Türk askerinin bu ülkeye gönderilmesinin resmen önünü açmış oldu. Genel Kurul'daki oylamada AK Parti ve MHP'li vekillerin tamamına yakınının desteğiyle geçen tezkere bir yıl süreyle geçerli olacak.

Peki, Meclis'te MHP hariç muhalefet partilerinin karşı çıktığı tezkere hakkında ne biliniyor, bu tezkere içeriğinde başka neler var?

LİBYA'YA TÜRK ASKERİ GÖNDERİLECEK

Bugün mecliste onaylanan tezkere ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yıl boyunca Libya'da Trablus hükümetini savunmak için aktif olarak sahada yer alabilecek.

Tezkere metinde konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor: "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilecek."

Bölgeye gönderilecek asker sayısı, nerede ve nasıl görev yapacakları ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEM

Tezkere metninde, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketleri, orada yaşayan Türk vatandaşları ile Akdeniz'deki Türk bandıralı gemilerin Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından tehdit edildiği ifade edilirken buna karşı önemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor:

"Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek"

TRABLUS HÜKÜMETİNE BAĞLI ASKERLER EĞİTİLECEK

Ayrıca Libya tezkeresi, "Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının da Libya'nın karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadelede ihtiyaç duyduğu eğitim seviyesi ve harekât yeteneği yüksek, disiplinli ve kurumsallaşmış bir ordunun teşkili için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini" kapsıyor.

KİTLESEL GÖÇE KARŞI ÖNLEM ALMAK

Tezkerenin amaçlarından birinin de "kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak" olduğu ifade edildi.

LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.

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