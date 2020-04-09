TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, AK Parti, Politika

TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında 'koronavirüs' verileri üzerinden tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanan resmi rakamlarla ile defnedilenlerin rakamlarının birbirini tutmadığını iddia etti. İddialar üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir suç isnadı var" dedi.

09.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:11
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Gök, birleşimin başında, dün Genel Kurul'da yaşanan tartışmayı anımsatarak, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, çok dikkatli olmalıyız. En ufak bir ihmalimizde önlenemeyecek sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Arkadaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları konusunda özenli ve önemli bir dikkati göstermelerini rica ediyorum" dedi.

"RAKAMLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ölçülmeyen rakamlarla, yapılmayan testlerle başarı hikâyesinin yazılmaya çalışıldığını öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, açıklanan resmi rakamlarla ile defnedilenlerin rakamlarının birbirini tutmadığını iddia etti. Özel, "İstanbul'da, vakaların çıktığı günden 31 Mart'a kadar 300 tane Covid-19 olmayan bulaşıcı hastalık tanısıyla defnedilmiş kişi var. Normal Covid'in sayısının çok daha üzerinde" diye konuştu.

"BİR SUÇ İTHAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Muhalefetin eleştirilerine yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Eleştirileri kabul etmediklerini kaydeden Zengin, "Sağlık Bakanlığımızla ilgili olarak bir suç uyduruluyor. Deniyor ki; 'sahte rakamlarla, ölçülmeyen rakamlarla, sahte testlerle farklı bir tablo inşa ediliyor.' Yani bir suç isnadı var, suç uyduruluyor. Her akşam, televizyonda Bilim Kurulu üyelerinin kanaatlerini görüyoruz, hatta zaman zaman birbirinden farklı kanaatlerini görüyoruz. Sağlık Bakanımız da gün gün, yaklaşan tehlikeyi, ne olduğunu, nasıl olduğunu, hepsini anlattı" dedi.

Tüm dünyanın, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde gösterdiği başarıyı takdir ettiğini kaydeden Zengin, "Dürüst bir şekilde anlattıkları bir resmi, 'sahtelik' olarak anlatmayı Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verildi.

Kaynak: DHA

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