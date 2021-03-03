TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı

03.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:25

Sema Şeker'in tabutunun polislerin omzunda getirilmesi Eşi Yunus Şeker'in görüntüsü Annesi, kardeşi, babasının görüntüsü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başsağlığı dilemesi Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve eşi...

Sema Şeker'in tabutunun polislerin omzunda getirilmesi

Eşi Yunus Şeker'in görüntüsü

Annesi, kardeşi, babasının görüntüsü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başsağlığı dilemesi

Cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Yunus Şeker'in tabutu omuzlaması

Tabutun omuzlarda götürülmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın çalışma ekibinden protokol görevlisi Yunus Şeker'in eşi Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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