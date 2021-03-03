TBMM Başkanı Şentop, Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı
Sema Şeker'in tabutunun polislerin omzunda getirilmesi Eşi Yunus Şeker'in görüntüsü Annesi, kardeşi, babasının görüntüsü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başsağlığı dilemesi Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve eşi...
Sema Şeker'in tabutunun polislerin omzunda getirilmesi
Eşi Yunus Şeker'in görüntüsü
Annesi, kardeşi, babasının görüntüsü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başsağlığı dilemesi
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Yunus Şeker'in tabutu omuzlaması
Tabutun omuzlarda götürülmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın çalışma ekibinden protokol görevlisi Yunus Şeker'in eşi Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey