TBMM BAŞKANI ŞENTOP: SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın dönemi, Türkiye'nin abartıldığı düşünülen bu coğrafi konumunu, nerdeyse dünyanın kalbi olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın dönemi, Türkiye'nin abartıldığı düşünülen bu coğrafi konumunu, nerdeyse dünyanın kalbi olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Küresel çapta faaliyet gösteren ülkeler, kendi ürünleri ya da yan sanayi ürünleri için en fazla iki-üç saatte ulaşılabilecek konumlara ihtiyaç olduğunu fark etti. Salgın süreci Türkiye'nin bu anlamda önemini daha da arttırdı. Bu dönemde ortaya çıkan yeni fırsatları, ülkemiz adına çok iyi değerlendirmeli, ülkemizin ekonomik hacmini artırmalıyız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Şentop, küreselleşmeye dikkat çekerek, "Para küreselleşti. Ticaret küreselleşti, ekonomiler küreselleşti. Sistemler, kurallar, işleyişler küreselleşti. Sorunlar küreselleşti. İnsanlar küreselleşti, dünyanın her ülkesinden insana dünyanın her ülkesinde rastlanabiliyor. Hastalıklar, virüsler de küreselleşti. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan bir virüs; yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede dünyanın bütün ülkelerine yayıldı. Virüsün etkisiyle bütün ülkeler gibi, ülkemiz de önce adeta kendi kabuğuna çekildi. Birdenbire kendimizi belki de yüzyılda bir şahit olunabilecek dünya çapında bir salgının ve kaos ortamının içinde bulduk" diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Şentop, "2020 yılında başlayan ve halen devam eden salgında, bütün ekonomiler daralırken Türkiye dünyadaki müstesna birkaç ülkeden biri oldu. Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1.8 büyüme ile kapatmasında sizler gibi genç, dinamik, cesur, fedakar iş adamları ve girişimcilere sahip olmamızın büyük etkisi ve katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Milletimizin hızlı hareket etme kabiliyeti sayesinde en büyük tekstilcilerimizden, küçücük meslek liselerimize kadar hemen her yerde cerrahi maske ürettik. En çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını hızla üretmeye ve ihraç etmeye başladık. Hedefimiz birçok alanda ülkemizi en iyiler arasında en öne taşımaktır. Bu hususta iddialıyız ve gayretliyiz" ifadelerini kullandı.

18 YILDA İHRACAT 36 MİLYAR DOLARDAN 170 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Şentop, "Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişme noktasında olan ülkemizin en büyük avantajlarından biri yetişmiş, nitelikli, özgüvenli insan gücüdür. Buna en somut örnek de sizler gibi büyük hedeflere odaklanmış genç, birikimli, çalışkan, girişimci iş insanlarımızın olmasıdır. Son 18 yılda, ihracatımız 36 milyar dolardan 170 milyar dolar bandına kadar çıktı. Burada yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip TÜGİAD'ın dinamizmini takdir etmemiz gerekir" dedi.

2020'nin tüm belirsizliklerine rağmen TÜGİAD'ın yılın belirli dönemlerinde ihracat ve büyümede önemli başarılar yakaladığını söyleyen Şentop, "Üretimden ve ihracattan hiç vazgeçmedi. Her gün artan üye sayısıyla salgın sonrası ticareti de hızla geliştirecek hamleleri hayata geçirme vizyonuna sahip olduğuna inandığımız TÜGİAD, kaybedilen gelirlerin telafi edilmesi adına girişimciliğin süreceği sinyallerini şimdiden veriyor. 2021 yılında aşı çalışmalarıyla artan güven ortamının verdiği olumlu yansımalarla çok daha fazla üreten ve gayret gösteren bir rota izleyeceğinize inanıyorum. Üyeler arasındaki iş birliğinin salgın döneminde olduğu gibi sonrasında da ticaret hayatına damga vurmaya devam edeceğine olan inancım sonsuz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMU

Senelerdir Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemiyle ilgili vurgu yapıldığını belirten Şentop, "Sömürge aydını reflesiyle hareket eden bazıları ise bu durumun çok abartılı olduğunu söylerdi. Ancak bu salgın dönemi; Türkiye'nin abartıldığı düşünülen bu coğrafi konumunu, nerdeyse dünyanın kalbi olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Şu an gözünüzde bir dünya haritası canlandırıp, pergelin bir ayağını Türkiyemizin üstüne koyup çevirdiğinizi hayal etmenizi istiyorum. Sadece üç saatlik uçuşla Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar bölgesine ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Dünya ülkeleri, salgında, tüm tedarik zincirlerinin kırıldığını görünce bu durum onlarda bir sarsıntı yarattı. Küresel çapta faaliyet gösteren ülkeler, kendi ürünleri ya da yan sanayi ürünleri için en fazla iki-üç saatte ulaşılabilecek konumlara ihtiyaç olduğunu fark ettiler. Salgın süreci Türkiye'nin bu anlamda önemini daha da arttırdı. Bu döneminde ortaya çıkan yeni fırsatları, ülkemiz adına çok iyi değerlendirmeli, ülkemizin ekonomik hacmini artırmalıyız. Sizler gibi girişimci iş insanlarımız, bu yeni fırsatları değerlendirirken bizler de sizlerin daima destekçisi olacağız" dedi.

E-TİCARET İÇİN YATIRIM ŞART

"Türkiye'deki şirketlerin ürettiği ürünlerin kalite ve fiyat parametreleriyle uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte olduğu su götürmez bir gerçektir" diyen Şentop, "Sanayimiz bu konuda rüştünü çoktan ispatlamıştır. Ancak üretilen ürünlerin pazarlara arzı ve marka yaratma becerimiz konusunda, kat etmemiz gereken yollar bulunuyor. İşte tam bu noktada e-ticarette dijital teknolojiyi daha etkin biçimde reklam ve pazarlama gibi alanlarda daha fazla ve etkin olarak kullanabilmek için daha çok yatırım yapmak gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN AÇILIŞININ 100'ÜNCÜ YILI Şentop, "2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yılıydı. Bu yıl da İstiklalimizin ilanı, manifestosu olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı. Bu büyük olayların 100'üncü yıl dönümünde, geçmişimizi, yaşadığımız zorlukları ama bu zorluklar karşısında yılmamayı, geri adım atmamayı, bitmeyen bir azim ve gayretle, canımız ve kanımız pahasına vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumayı yeniden ve yeniden anlamak ve idrak etmek mecburiyetindeyiz. 100'üncü yıl buna vesile olmalıdır. Maalesef, bu büyük tarihi, devletimizin kudretini, ordumuzun gücünü, milletimizin kararlılığını tam ve doğru olarak anlamakta zorlananlar var" ifadelerini kullandı.

ARTIK 'İŞ ADAMLARI' YOK 'İŞ İNSANLARI' VAR

TÜGİAD'ın 18'inci Genel Kurulu'nda çok önemli bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Şentop, "Kuruluştan bu yana, tam 35 yıl sonra ilk defa, bir kadın genel başkan seçilecek. Nilüfer Çevikel'le bu büyük gelişmeye imza atılacak inşallah. Nilüfer Hanım iş hayatındaki başarıları, büyük tecrübeleri ve birikimi, sivil toplum kuruluşlarındaki liderlikleri ile, ekibiyle birlikte TÜGİAD'ı çok daha ilerilere başarı ile taşıyacaktır. Bu arada TÜGİAD'ın açılımında da bir şeyler yapmak gerekir. Artık 'iş adamları' yok 'iş insanları' var. Belki kısaltma muhafaza edilse de açık isim daha doğru ve daha kapsayıcı şekle dönüştürülmelidir, diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı