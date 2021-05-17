TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin arkasında duracağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü. Şentop, Türkiye ile Irak arasındaki yakın ilişkilerin, bölgenin huzur ve istikrarı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Halklarımız arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını, zor günlerde birbirimize verdiğimiz destekle daha da kuvvetlendirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyorum" dedi.

İsrail'i Filistin'e yönelik saldırısı nedeniyle Ramazan Bayramı'nı hazin bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Şentop, "Filistin'den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler , dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik bu baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişeleniyoruz. Siyonist İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları, meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde etkili bir tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ise, "Filistin'e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz. Bu bölgede bulunan ülkeler olarak basit anlaşmazlıklar var aramızda. Artık zamanı geldi, bu anlaşmazlıkları mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Bu anlaşmazlıklar geçilemez değil, önümüzde sınamalar var ancak eğer bir olabilirsek bu şekilde bunların üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı