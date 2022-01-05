TBMM Başkanı Şentop, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu genci kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bilek güreşinde dünya şampiyonu olan milli sporcu Esma Nur Çakmak'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te stajyerlik yapan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Esma Nur Çakmak'ı makamında ağırladı. Çakmak'a görüşmede, antrenörü Hüseyin Tuncel de eşlik etti.Ankara'da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, aralık ayı başında Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'den ilk kez hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olan ilk sporcu olmuştu.