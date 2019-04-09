TBMM Başkanı Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
Kaynak: İHA