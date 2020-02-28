TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor

28.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:27

İdlib'te askerlerimize yapılan kalleş saldırının ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kameralar karşısında İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin gereken adımları attığını ve hamlelerin hem askeri hem de diplomatik olarak devam ettiğini söyledi.

İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Geceden beri yakından takip ediyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan detaylı olarak bilgileri takip ediyorum. TSK saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve devam ediyorlar. Bölgede barışı daha kötü etkileyecek bir tablo olmaması için uluslararası hukuk çerçevesinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye gerekeni yapıyor. Diplomatik ve askeri olarak devam ediyor. Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız. Bu iç ve dış siyasetin ötesinde bir mesele.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP YAZILI BİR AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermediğine işaret eden Şentop, Türkiye'nin, terör unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatların, hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almadığını, kendi güvenliğinin yanı sıra bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle ortaya koyduğunu belirtti.

Gelinen noktada Türkiye'nin, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şentop, vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybettiğini, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını aktardı.

SON AÇIKLAMA RUSYA'DAN

Rejim tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası Türk makamları, önemli temaslarda bulunmuş ve birçok diplomatik görüşme gerçekleştirmişti. Saldırının ardından NATO ülkelerinden de peş peşe açıklamalar gelmiş ve hain saldırıyı kınamışlardı. Son olarak, Rusya'dan bir İdlib açıklaması daha geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

BM ACİL KODU İLE TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

SURİYE'DE ESED REJİMİNE AİT UNSURLAR VURULUYOR

10 Şubat tarihinden bu yana Suriye'de Esed rejimine karşı ağır darbe vuran Türkiye, dün gelen acı haberin ardından İdlib'de operasyonlarını arttı. Rejim hedefleri havadan ve karadan teker teker vuruldu. Esed rejimine ait unsurlar Türk Silahlı Kuvvetlerince yok edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.