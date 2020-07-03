TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik
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TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik

TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik yaşandı.

TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik
03.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:29

TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik yaşandı.

TBMM Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanunu ile ilgili değişiklik görüşülüyor. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, İsmet İnönü'ye Führer benzetmesi ortamı gerdi. CHP milletvekilleri İsmet İnönü'nün Fuhrer benzetmesine tepki gösterdi. Tunç, kastını aştığını söyledi. CHP milletvekilleri ise özrü kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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