TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar'dan, AA'ya ziyaret
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TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar'dan, AA'ya ziyaret

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

14.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:00
TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar'dan, AA'ya ziyaret

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım , Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gülpınar, beraberinde ÇÖZÜM-DER Genel Başkanı Ercan Ezgin, AK Parti Sur Belediye Meclis üyesi Adil Aydın ve bazı partililerle AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Gültekin, görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gülpınar ve beraberindekilere AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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