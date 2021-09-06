TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemizi Ziyaret Etti
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TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemizi Ziyaret Etti

TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Başkanı ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman Üniversitemizi ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Başkanı ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğuna teşekkür ederek, kendilerini Üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Rektörümüz, Üniversitemizin mevcut durumu, akademik başarıları, faaliyetleri, daha iyi bir konuma gelmesi için bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek Üniversitemizin gelişmesi noktasında RTEÜ Geliştirme Vakfının katkısının önemine dikkat çekti.

Kahraman ise kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemizin kuruluşunun henüz 15. yılında olmasına rağmen gelmiş olduğu noktanın ve yakalamış olduğu ulusal ve uluslararası başarıların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına TBMM 27. Başkanı ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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