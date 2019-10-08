Tayvan Milli Günü resepsiyonu

08.10.2019 22:34

Tayvan Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, AK Pati Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, iş adamları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından konuşan Yaser Cheng, Tayvanlı yatırımcıları davet etmek için Türkiye'nin daha fazla çaba sarf etmesini beklediklerini söyledi.

Yaser Cheng, "Şu anda Tayvan ticari bankaları, menkul kıymetler firmaları ve fon yönetimi şirketleri Türkiye'de 4,5 milyar dolar tutarında yatırım yapmışlardır." dedi.

Kaynak: AA