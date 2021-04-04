Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti

Tayvan'da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kesti. Büyük bir acıyla uyanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi.

MUTFAK MAKASIYLA KESMİŞ

Yerel medya, Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini aktardı. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi. Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı