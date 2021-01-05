Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu kağıt kebabı tarifi!

Pratik ve lezzetli yemeklerin başında gelen tavuklu kağıt kebabı her yemeğin yanında servis edilir. Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu kağıt kebabı tarifi!

Az malzemesi, pratik yapımı ve lezzeti ile sıkça tercih edilen Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu kağıt kebabı tarifi! Detaylar haberimizde.

TAVUKLU KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

600g tavuk

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet havuç

2 adet kırmızı biber

1 adet patates

10-15 adet arpacık soğan

1 su bardağı bezelye

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1-1,5 çay bardağı sıcak su

Tuz

Malzemeler;

Kuşbaşı doğrayıp uygun bir kabın içerisine aldığımız tavuğa karabiber, kırmızı toz biber, zeyinyağını ekleyerek güzelce karıştıralım.

Marine ettiğimiz tavukların üzerini streç film ile kapatarak 1-2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

Etimiz dinlenirken havucu soyup küp küp doğrayalım, ardından içini temizlediğimiz kırmızı biberi de küçük küçük doğrayalım. Patatesi de soyalım ve küp küp doğrayalım.

Dinlenen ve güzel bir şekilde marine olan tavuklarımızı kızdırdığımız tavaya alarak soteleyelim, sık sık karıştırarak sulanmadan pişmelerini sağlayalım.

Daha sonra üzerine arpacık soğanı ekleyerek karıştıralım.

Sonrasında doğradığımız havucu ve patatesi de tavuğa ilave edelim ve karıştıralım.

Son olarak doğradığımız kırmızı biberleri ve bezelyeyi de ekleyerek pişirmeye devam edelim.

Üzerine doğradığımız sarımsağı ve salçayı da ilave ederek güzelce karıştıralım ve sıcak suyu ekleyelim.

Tuzunu da ayarlayıp karıştıralım ve ocaktan alalım.

Tezgaha pişirme kağıdını alarak serelim, ortasına bir porsiyon kadar sebzeli tavuğumuzdan yerleştirelim.

Pişirme kağıdının iki tarafını ortaya doğru katlayalım ve kenarlarını da sıkıca açılmayacak şekilde katlayarak kapatalım.

Hazırladığımız kağıt kebabı porsiyonlarını tepsiye yan yana dizelim.

Tepsiye yerleştirirken kağıt kebaplarımızın katladığımız üst düzeyinin çevirerek alta gelmesini sağlayalım.Biz bu ölçülerle dolu dolu 5 porsiyon kağıt kebabı hazırladık.

Kağıt kebaplarımızı önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 20-25 dk pişmeye bırakalım.