: Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti

19.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:32

Erzurum'da bir çiftçinin, tavuklarını alıp kaçmak isteyen tilkiyle sohbeti eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu. Tilkinin tavuklara yaklaştığı anlarda çiftçinin verdiği komik tepkiler ise izleyenleri gülümsetti.

"BUNLARI SANA YEDİRMEYİZ"

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Sıldız Mahallesinde aç kalan bir tilki köye indi. Aç tilki kümesin önünde gördüğü tavukları alıp kaçmak istedi. O esnada kümesin orada olan tavukların sahibini gören tilki kümesten uzaklaştı. İnatçı tilki ikinci defa tavukların yanına yaklaştı. Tavukları yakalamaya çalışan tilkiye izin vermeyen çiftçi Tuncay Edis tilkiyle bir süre sohbet etti. Edis, tilkiye defalarca, "Hangi tavuğu istiyorsan söyle ama bu tavuklar bizim bunları sana yedirmeyiz" dedi.

ET İKRAM ETTİLER

Bunun üzerine Edis ve eşi tavukları kümese koyduktan sonra adeta aç tilkiye tavukları yememesi için ekmek ve et yedirdi. Tavukların sahibi Tuncay Edis'in aç tilkiyle sohbet ettiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"YETER Kİ TAVUKLARIMIZA SALDIRMASIN"

Çiftçi Tuncay Edis tilkiyle olan sohbetinden dolayı tilkinin fenomen olduğunu ifade ederek, "Fenomen tilki kış şartlarında yemek bulmakta zorlandığı için bazı günlerde ahırın yanına geliyordu. Bir kaç gün boyunca biz tilkiye ekmek vermeye başladık. Ekmekleri yedikten sonra son geldiğinde tavuklara göz dikmeye başladı. Baktık fenomen tilki bizim tavukları canlı canlı yemek istiyor. Biz tavukları içeri alıp ona dışarıda ekmek veriyoruz. Her gün gelip yemeğini yedikten sonra gidiyor. Elimizde ne varsa veriyoruz yeter ki tavuklarımıza saldırmasın" dedi.

Kaynak: İHA

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