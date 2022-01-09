Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu
İzmit'te Oğuzhan İpek, tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştığı komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Gece saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde iddiaya göre Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartışmaya başladı.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan İpek, bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Oğuzhan İpek'i hastaneye götürdü. İpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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