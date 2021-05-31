Tavukları çalınan mahalleli, çareyi güvenlik kamerasında buldu

Tavukları çalınan mahalleli, çareyi güvenlik kamerasında buldu Sultangazi'de son zamanlarda sık sık yaşanan kümes hayvanı hırsızlığı nedeni ile vatandaşlar, kalan hayvanlarının da çalınmaması için son çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu.

Tavukları çalınan mahalleli, çareyi güvenlik kamerasında buldu

İSTANBUL - Sultangazi'de son zamanlarda sık sık yaşanan kümes hayvanı hırsızlığı nedeni ile vatandaşlar, kalan hayvanlarının da çalınmaması için son çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Şener Morkoç, "2 yıldır mahallemizde özellikle tavuk hırsızlığı çok fazla yaşanmaya başladı. Bu hırsızlar yakında evlere de girmeye başlayacaklar" dedi.

Olay, Sultangazi Habibler Mahallesi'nde son zamanlarda yaşanan kümes hayvanı hırsızları ile vatandaşları başı dertte. Hırsızlardan bıkan mahalle sakinleri çareyi kendi önemini almakta buldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan son hırsızlık olayında bir gecede girdikleri çok sayıda kümesten onlarca tavuk ve kümes hayvanı çalınınca bölge halkı çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu.

Mahallede başta tavuk ve kaz olmak üzere çeşitli kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Şener Morkoç, "Yaklaşık 40 yıldır bu mahallede yaşıyoruz uzun zamandır herhangi bir sıkıntımız yoktu. 2 yıldır mahallemizde özellikle tavuk hırsızlığı çok fazla yaşanmaya başladı. Bu hırsızlar yakında evlere de girmeye başlayacaklar. Kendi güvenliğimizi ve önlem almak için masraf edip güvenlik kamerası taktırdık.

Elimizden gelen başka bir şey yok. Bugün kapımıza kadar gelip hayvanlarımıza göz diken hırsızlar yarın Allah korusun evlerimize de girecekler. Maldan mülkten vazgeçtik çoluğumuza, çocuğumuza ve canımıza kastedecekler. Bu neden ile endişeliyiz zaten bu pandemi sürecinde sıkıntı yaşıyoruz. Fakat can hepsinden önemli olduğu için var olan paramızı da güvenlik kamerasına yatırdık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik