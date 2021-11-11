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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı - Domaniç karayolu 9. kilometresinde N.Y. yönetimindeki 43 DB 094 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 43 UC 611 plakalı otomobil çapıştı.

Kazada araçta bulunan yolculardan F.Y. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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