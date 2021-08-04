Tavşanlı'da Mehmet Özsarı güven tazeledi
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Tavşanlı'da Mehmet Özsarı güven tazeledi

Tavşanlı'da Mehmet Özsarı güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emekliler Derneği Başkanı Mehmet Özsarı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emekliler Derneği Başkanı Mehmet Özsarı, yeniden başkanlığa seçildi.

24. Olağan genel kurula tek liste ile giren Mehmet Özsarı ikinci kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Moymul Mahallesi Balıklı Aile Çay Bahçesinde gerçekleşen genel kurula Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Genel Mali Sekreter Ömer Kurnaz, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı Abdullah Kul yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Emekliler Derneği 24. Genel kurulunda üyelerin yoğun iştirakı ile yeniden başkanlığa seçildi . - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Mehmet Özsarı güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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