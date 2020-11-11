Tatvan'da fidan dikme etkinliği

Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikiminden detay görüntüler Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'in konuşması Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın konuşması BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "daha yeşil bir Türkiye için" başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes"...