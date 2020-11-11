Tatvan'da fidan dikme etkinliği
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Tatvan'da fidan dikme etkinliği

11.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:16

Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikiminden detay görüntüler Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'in konuşması Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın konuşması BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "daha yeşil bir Türkiye için" başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes"...

Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikiminden detay görüntüler

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'in konuşması

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın konuşması

BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "daha yeşil bir Türkiye için" başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, Tatvan Belediyesi tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tatvan'da fidan dikme etkinliği
Tatvan'da fidan dikme etkinliği
Tatvan'da fidan dikme etkinliği
Tatvan'da fidan dikme etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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