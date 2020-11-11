Tatvan'da fidan dikme etkinliği
11.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:16
Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikiminden detay görüntüler Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'in konuşması Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın konuşması BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "daha yeşil bir Türkiye için" başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes"...
Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikiminden detay görüntüler
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'in konuşması
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz'ın konuşması
BİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "daha yeşil bir Türkiye için" başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, Tatvan Belediyesi tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir