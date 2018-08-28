Tatvan'a 34 Güvenlik Korucusu Alınacak

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı, ilçeye bağlı bazı köylerde görev yapmak üzere toplam 34 güvenlik korucusu alımı yapılacağını duyurdu.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan Bolalan köyüne 1, Yoncabaşı köyüne 5, Kırkbulak köyüne 14, Çekmece köyüne 8, Yumurtatepe köyüne 5, Dalda köyüne 2 ve Çanakdüzü köyüne 2 olmak üzere toplam 34 güvenlik korucusu alımı yapılacağı belirtildi. Köylerde azalan güvenlik korucusu sayılarına takviye olunması amacıyla yapılacak olan alımlara başvurmak isteyen adayların başvuru şartlarını içeren kılavuza Tatvan Kaymakamlığı web sitesi üzerinden, Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığından ulaşılabileceği ifade edildi. - BİTLİS