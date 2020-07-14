Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı Normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu Bodrum'daki evlerinde alan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, aşka geldi. Ciğerci ile öpüşürken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Çıra'ya beğeni yağdı.

Futbolcu Gökhan Çıra ve iş kadını eşi Selin Ciğerci, 17 bin dolara özel jet kiralayarak Bodrum'daki yazlıklarına gitti. Şimdilerde eşiyle eğlenceli vakit geçiren Çıra, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

ÖPÜŞÜRKEN POZ VERDİ

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu. Gökhan Çıra karısıyla öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok aşkın" notuyla Instagram'dan paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra, paylaşımını ise yoruma kapadı.

TAŞIYICI ANNE YOLUYLA ÇOCUK SAHİBİ OLACAKLAR

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, "taşıyıcı anne" yoluyla evlat sahibi olmaya hazırlanıyor. Selin Ciğerci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" demişti.