Tatbikat değil gerçek! Ukrayna askerleri, Rus güçleriyle çatışma anlarını kayda aldı

Dünya, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen işgali dakika dakika takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 15. gününde. Bugün taraflar Antalya'daki zirvede buluşurken, bölgeden de sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerine karşı ciddi bir direniş ortaya koyan Ukrayna askerleri, sıcak çatışma anına ilişkin görüntüleri kayda aldı.

Sosyal medyada paylaşılarak kısa zamanda gündem olan görüntülerde siper alan Ukrayna birliklerinin Rus askerlerine karşı çatışmaya başladığı görülüyor. Görüntülerin ilerleyen kısmında çatışmaların şiddeti artarken Ukraynalıları askerliğin tatbikattaymışçasına rahat davrandığı gözlerden kaçmıyor.