Taşkan Cem Adrian Pamela - Kaçak sözleri! Kaçak şarkı sözleri!

Taşkan, Cem Adrian ve Pamela ortaklığıyla piyasaya sürülen "Kaçak" kısa sürede binlerce izlenme aldı. Birbirinden farklı müzik tarzlarının bir araya geldiği şarkı, sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. Taşkan'ın verselerini söylediği Taşkan Cem Adrian Pamela - Kaçak sözleri! Kaçak şarkı sözleri! haberimizde.

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TAŞKAN & CEM ADRİAN & PAMELA KAÇAK SÖZLERİ

Her aşığın kalbindeki ışıkları

yanar yanar söner yanar yanar söner...

bu şehrin tüm terkedilmiş sokakları...

Geçe geçe biter... geçer geçer biter

bak bugün de akşam oldu...

pencerende hüzün...

vazolarda çiçeklerin

aynı solmuş yüzün

yazdıkların çizdiklerin

hep bir eksik sözün

den daha büyük o

ve daha gerçek Zaman!

gidiyor...

kendi yollarında herkes anlamış

bitiyor...

kendi yalnızlığında kendi kaybolup yine

geçiyor...

sanki ömrü bir rüya, kan ter uyanmış

yaşıyor...

kendi yazgısından kaçak...

*

Islak..yakamazlar düşleri

Sabırla zorluk asla azalmasada küsmedim

Bataklığa doğru sürmedim

Yolum için yüklediğim aklımdaki tüm yüzler şimdi güvenimle yüzleşsin

Ziyan edilmez değer zengini irfan

Sanrı dolu bir gam hatıralarda zindan

İki taş arasından hayata tutunan fidan

Yazıma rüzgar beklerken kışın ayazda kalmış vicdan

Uslan .. yanılabiliyor da insan

Gözlerimi özledim mi inan kalmadı sayende görmediği

Ben bu kalbi sana paramparça vermedim

Yeşermeden solmaz yaprak bahar olmasada mevsim

Renkli kişiliğim siyah beyaz bakanlara

Fazlasıyla banal ama armağandır kalanlara

Sonu Mutsuz kahramansız vasat bir masal

Bitiyo yitiyoken yalnız ve kendi yazgısından kaçak