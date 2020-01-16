Taşeron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "taşeron". Peki, taşaron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu yazılır?
Taşaron kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Tesbih mi, tespih mi? TDK'ya göre tesbih kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TAŞARON NASIL YAZILIR? TAŞERON MU, TAŞARON MU?
Taşaron nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "taşeron" şeklindedir.
Taşaron: Yanlış
Taşeron: Doğru
TAŞERON İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Sağdan soldan rica etmişler, taşeronlar aramışlardı boşuna." - Ayşe Kulin