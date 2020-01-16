Taşeron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:06

Taşaron kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Tesbih mi, tespih mi? TDK'ya göre tesbih kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TAŞARON NASIL YAZILIR? TAŞERON MU, TAŞARON MU?

Taşaron nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "taşeron" şeklindedir.

Taşaron: Yanlış

Taşeron: Doğru

TAŞERON İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Sağdan soldan rica etmişler, taşeronlar aramışlardı boşuna." - Ayşe Kulin