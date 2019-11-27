Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü

27.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:32

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sonbaharda doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Taşeli Platosu'nda dağlık ve ormanlık alanda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek'te, sonbaharda tablo gibi görüntüler oluşuyor. Ermenek Barajı'nın turkuaz rengiyle, ağaçların yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya farklı renklere bürünen yaprakları ortaya renk cümbüşü çıkardı.

Kaynak: DHA