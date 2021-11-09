Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taş kırma makinasının içine düştüğü iddia edilen genç işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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